Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Simon Hauck (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Empor Glauchau und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 65

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Lennard Wurster den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus RSV sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Knoll (68. Thiam), Werrmann, Bochmann, Hähnel, Barth, Ullmann, Albustin, Sieber (33. Mende), Anger (68. Bernhardt), Mack

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth (43. Wurster), Mustapha, Fron, Hauck, Krüsemann (72. Seeger), Samson, Hellwig, Sommer, Ekalle (86. Kruska), Steinborn (72. Plumpe)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127