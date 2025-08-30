Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Grimma einstecken.

Eine knappe Pleite steckt VfB Germania Halberstadt gegen FC Grimma ein: 0:1

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt und FC Grimma mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 288 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die Halberstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heller, Hujdurovic, Hackethal (46. Kühnhardt), Zeidler (46. Rust), Heinrich, Kohn, Grzega (46. Huber), Ertmer (82. Kuffner Sandri), Boateng (73. Conrad), Klaschka

FC Grimma: Cap – Nitschke (90. Janz), Kaba (58. Spreitzer), Pistol, Werner (58. Kind), Hübner, Ziffert, Katzenberger (79. Wächtler), Rieger, Bartsch, Vogel

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288