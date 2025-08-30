Ergebnis 4. Spieltag Eine knappe Pleite steckt VfB Germania Halberstadt gegen FC Grimma ein: 0:1
Kein Punktgewinn für VfB Germania Halberstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Grimma einstecken.
Halberstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt und FC Grimma mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 288 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 4
Die Halberstädter sind auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma
VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heller, Hujdurovic, Hackethal (46. Kühnhardt), Zeidler (46. Rust), Heinrich, Kohn, Grzega (46. Huber), Ertmer (82. Kuffner Sandri), Boateng (73. Conrad), Klaschka
FC Grimma: Cap – Nitschke (90. Janz), Kaba (58. Spreitzer), Pistol, Werner (58. Kind), Hübner, Ziffert, Katzenberger (79. Wächtler), Rieger, Bartsch, Vogel
Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288