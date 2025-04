Freital/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Beck. Der Trainer von Freital musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Florian Mehr am Ende der ersten Halbzeit, als Danny Wagner für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

SC Freital liegt 0:2 zurück – Minute 59

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Hennig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Freital erlangte (66.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Einheit Wernigerode

SC Freital: Kamenz – Weidauer (55. Seyfert), Von Brezinski, Hennig, Michael (78. Frenzel), Tänzer (78. Böcker), Fluß, Adler (78. Seidel), Wermann (46. Schulze), Herold, Heidler

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt (66. Hildach), Romdhane (83. Raeck), Singbeil, Lisowski, Hess, Engelhardt (83. Almeida), Dörnte, Wagner (66. Gollmer), Treu, Farwig

Tore: 0:1 Danny Wagner (42.), 0:2 Nick Schmidt (59.), 1:2 Felix Hennig (66.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Matthias Lämmchen, Tarik El-Hallag; Zuschauer: 207