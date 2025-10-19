Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:4 (2:3).

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – 23. Minute

Der 1. FC Lok Stendal lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in der 30. Spielminute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Grimmaern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner traf in Minute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Unentschieden. Die Grimmaer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tommy Kind versenkte den Ball in Spielminute 55. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte traf in der 77. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Kaschlaw (72. Scheffler), Schleicher, Witte (90. Barrie), Knoblich, Masuth, Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt, Buschke, Mahrhold

FC Grimma: Cap – Rieger, Kind (85. Mattheus), Ziffert, Markus (46. Katzenberger), Vogel, Janz, Werner, Pistol, Hübner (59. Öner), Spreitzer

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378