Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Schon kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bereits vier Minuten später konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Elf erzielen (85.). Die Brandenburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (88. Yatkiner), Samson, Mustapha, Hellwig (69. Sommer), Güllmeister, Plumpe (76. Jupolli), Fron, Kruska (76. Seeger), Bilbija, Krüsemann (46. Göth)

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Weigel), Kaiser (85. Voigt), Schardt, Frohberg, Guzlajevs (85. Schneider), Graf (74. Cermus), Brejcha, Kadric (69. Spranger), Hache, Schmidt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122