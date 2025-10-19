Der 1. FC Lok Stendal errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:3).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Kevin Werner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – 23. Minute

Der 1. FC Lok Stendal war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in Spielminute 30. Brenzlich wurde es für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Werner traf in der 40. Minute zum zweiten Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). 3:3. Die Grimmaer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tommy Kind versenkte den Ball in der 55. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte versenkte den Ball in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Ilchenko, Schulze, Witte (90. Barrie), Buschke, Knoblich, Schleicher, Kaschlaw (72. Scheffler), Mahrhold, Schaarschmidt, Masuth

FC Grimma: Cap – Ziffert, Spreitzer, Markus (46. Katzenberger), Kind (85. Mattheus), Janz, Hübner (59. Öner), Vogel, Werner, Rieger, Pistol

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378