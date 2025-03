Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den FSV Budissa Bautzen heimste der 1. FC Magdeburg II. am 22. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

David Rohlik (FSV Budissa Bautzen) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Pierre Nadjombe (54.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Budissa Bautzen kassierte einmal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Dariusz Stalmach/Magdeburg (60.), gefolgt von Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Stefan Korsch kam rein für Dariusz Stalmach. Auf der Gastseite sprang Tom Nathe für Toni Orosz ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FSV Budissa Bautzen kassierte noch einmal Gelb. Der 1. FC Magdeburg II. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Stefan Korsch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (89.). In Spielminute 89 handelte sich der 1. FC Magdeburg II. noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – FSV Budissa Bautzen

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Stalmach (76. Korsch), Chahed, Millgramm (46. Baars), Mergner (57. Birk), Nadjombe, Hoffmann (46. Frenzel), Kamm, Pfennig, Ceka, Vogler

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Käppler, Rohlik (63. Hentsch), Schröder, Rohlik, Noack, Harbaum, Orosz (77. Nathe), Gerhardi, Zech, David (63. Cellarius)

Tore: 0:1 David Rohlik (45.+1), 1:1 Pierre Nadjombe (54.), 2:1 Dariusz Stalmach (60.), 2:2 Karl-Ludwig Zech (63.), 3:2 Stefan Korsch (89.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marko Wartmann, Tim Skatulla; Zuschauer: 32