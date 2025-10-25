Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Colin Ullmann für Glauchau traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Tröger der Torschütze (62.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC Grimma gegen VfB Empor Glauchau – 62. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Andre Luge (Glauchau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der FC Grimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Ziffert, Vogel, Werner, Seidl (66. Markus), Rieger, Mattheus (75. Kaba), Spreitzer, Tröger, Bartsch, Katzenberger

VfB Empor Glauchau: Reissig – Barth, Hähnel, Ullmann, Anger (79. Degel), Mack, Werrmann (86. Thiam), Luge, Albustin, Knoll (73. Mende), Bochmann

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74