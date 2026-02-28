Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 fuhr der RSV Eintracht 1949 am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Matthias Steinborn für RSV traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Schon vier Spielminuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Die Brandenburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (88. Yatkiner), Kruska (76. Seeger), Hellwig (69. Sommer), Fron, Bilbija, Samson, Plumpe (76. Jupolli), Krüsemann (46. Göth), Mustapha, Güllmeister

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Weigel), Schmidt, Frohberg, Guzlajevs (85. Schneider), Kaiser (85. Voigt), Brejcha, Hache, Schardt, Graf (74. Cermus), Kadric (69. Spranger)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122