Der FC Einheit Rudolstadt errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

26. Minute: FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 Vorsprung

Nach wenigen Momenten gelang es Justin Smyla, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (26.). Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Krahnert, Smyla, Zerrenner (82. Floßmann), Rupprecht, Schlegel, Schneider, Rühling, Heß (88. Fadavi), Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach)

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Jagatic (74. Hentsch), Hüttig (86. Cabral), Racine, Haese, Lubsch, Marks, Oikonomidis, Kurti (60. Borval), Jagupov

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161