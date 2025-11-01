Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96 freuen.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Minute 26: FC Einheit Rudolstadt liegt mit 2:0 vorne

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (26.). Damit war der Erfolg der Rudolstädter entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Krahnert, Zerrenner (82. Floßmann), Frackowiak, Schlegel, Heß (88. Fadavi), Smyla, Rupprecht, Rühling

VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Hüttig (86. Cabral), Kurti (60. Borval), Oikonomidis, Jagupov, Haese, Pessel, Marks, Racine, Jagatic (74. Hentsch)

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161