Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfL Halle 96 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 161 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt liegt in Minute 26 2:0 vorn

Nur drei Minuten darauf konnte Justin Smyla (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (26.). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. Die Rudolstädter haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Zerrenner (82. Floßmann), Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Rupprecht, Frackowiak, Heß (88. Fadavi), Smyla, Krahnert, Schlegel, Rühling

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Pessel, Hüttig (86. Cabral), Jagupov, Haese, Lubsch, Jagatic (74. Hentsch), Oikonomidis, Kurti (60. Borval), Racine

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161