Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten das Team aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Rudolstädter legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

41. Minute: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Gregor Schlichting, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu verschaffen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Frackowiak, Ensenbach, Rühling, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Starke (68. Floßmann), Riemer, Rupprecht (68. Barthel), Schlegel

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schlichting, St. Louis (78. Raeck), Taiwo (46. Farwig), Engelhardt (84. Pandyal), Lisowski, Dörnte, Pillich, Singbeil (90. Ibrahim), Wersig, Hess

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255