Am 2 Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Rudolstadt ein 3:2 (0:0)-Triumph über den VfB 1921 Krieschow.

Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der VfB 1921 Krieschow haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Romano Wehner (Zschorlau) eine Gelbe Karte an die Rudolstädter (50.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Ron Wachs das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (66.). Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte noch einmal Gelb (75.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Gregor Kuhn den Ball ins Netz (80.).

80. Minute: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (85.). Der Vorsprung des FC Einheit Rudolstadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 90 gelang Martin Zurawsky endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Rudolstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Kolkwitz aber nicht mehr aufholen. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte dennoch auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Siegel, Wachs (78. Kuhn), Schlegel, Giebel, Homik, Rühling, Floßmann (81. Lüdicke), Riemer, Krahnert, Shoshaj (62. Rupprecht)

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Zurawsky, Schmitz, Pahlow, Grimm, Pereira Rodrigues, Felgenträger (76. Hauptstein), Gerstmann (86. Jeschke), Raak (76. Michalski), Seibt (66. Antosiak)

Tore: 1:0 Ron Wachs (66.), 2:0 Gregor Kuhn (80.), 3:0 Gregor Kuhn (85.), 3:1 Martin Zurawsky (90.), 3:2 Miguel Pereira Rodrigues (90.+2); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Christian Schlömann, Louis Kehl; Zuschauer: 165