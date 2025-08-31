Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Rudolstadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten das Team aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Spielminute 21 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für FC Einheit Rudolstadt – Minute 41

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gregor Schlichting den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Rupprecht (68. Barthel), Rühling, Ensenbach, Frackowiak, Smyla, Riemer, Schlegel, Starke (68. Floßmann), Heß (78. Bakavoli Mohammadi)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Lisowski, Pillich, Wersig, St. Louis (78. Raeck), Singbeil (90. Ibrahim), Dörnte, Engelhardt (84. Pandyal), Taiwo (46. Farwig), Schlichting

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255