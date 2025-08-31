Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 255 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Spielminute 21 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Rudolstädter waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Justin Smyla erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt in Minute 41 2:0 in Führung

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Gregor Schlichting, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu verschaffen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rupprecht (68. Barthel), Frackowiak, Rühling, Ensenbach, Riemer, Krahnert, Starke (68. Floßmann), Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Schlegel, Smyla

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte, Taiwo (46. Farwig), Singbeil (90. Ibrahim), Engelhardt (84. Pandyal), Schlichting, Lisowski, Pillich, Wersig, Hess, St. Louis (78. Raeck)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255