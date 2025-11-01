Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.

FC Einheit Rudolstadt siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen VfL Halle 96

Rudolstadt/MTU. Die 161 Besucher des Städtisches Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen das Team aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

2:0 Vorsprung für FC Einheit Rudolstadt – Minute 26

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (26.). Damit war der Triumph der Rudolstädter entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Frackowiak, Rupprecht, Zerrenner (82. Floßmann), Rühling, Smyla, Schlegel, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Krahnert, Heß (88. Fadavi)

VfL Halle 96: Schmid – Jagatic (74. Hentsch), Hüttig (86. Cabral), Marks, Kurti (60. Borval), Lubsch, Oikonomidis, Haese, Racine, Jagupov, Pessel

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161