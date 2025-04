Rudolstadt/MTU. Vor 100 Zuschauern hat sich das Team von Holger Jähnisch mit 1:2 (0:1) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

Moritz Griesbach traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Sandersdorfer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Pascal Pannier der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Schlegel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Rudolstädtern noch ein Tor zu verschaffen (63.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SG Union Sandersdorf

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Riemer, Barth, Floßmann (82. Stelzer), Wachs, Krahnert (66. Ensenbach), Rühling (90. Lüdicke), Giebel, Rupprecht, Siegel (46. Baumann), Schlegel

SG Union Sandersdorf: Räthel – Griesbach, Brunner (78. Wonneberger), Sponholz (39. Hermann), Farkas (88. Choschnau), Sommer, Jauck, Pannier (88. Sauer), Hamella, Seifert, Schnabel

Tore: 0:1 Moritz Griesbach (18.), 0:2 Pascal Pannier (54.), 1:2 Maximilian Schlegel (63.); Schiedsrichter: Paul Werrmann (Plauen); Assistenten: Christian Schlömann, Max Kluge; Zuschauer: 100