Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode mit 2:0 vorne – 44. Minute

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (44.). Der FC Einheit Wernigerode hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Taiwo (64. Schlichting), J. Schmidt, Hunter (88. J. Schmidt), Engelhardt (64. Farwig), Singbeil, Wersig, Treu (76. Radomski), St. Louis (76. Raeck), Lisowski

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak (76. Schneider), Krahnert, Schlegel, Starke, Rühling, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Floßmann, Kponton (46. Fadavi), Rupprecht, Smyla (46. Heß)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172