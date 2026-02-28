Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode liegt in Minute 44 2:0 vorn

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (44.). Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (64. Schlichting), Treu (76. Radomski), Wersig, Lisowski, Hunter (88. J. Schmidt), J. Schmidt, Engelhardt (64. Farwig), Singbeil, St. Louis (76. Raeck), Kuhnhold

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Starke, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Floßmann, Frackowiak (76. Schneider), Schlegel, Smyla (46. Heß), Kponton (46. Fadavi), Krahnert, Rühling

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172