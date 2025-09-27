Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Minute 80: FC Einheit Wernigerode mit 2:0 Vorsprung

Schon vier Minuten später konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Taiwo (82. Raeck), Singbeil, Hunter (60. Dörnte), Farwig, Hess, Lisowski, Pandyal (70. Pillich), St. Louis, Schmidt

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Bölke, Kurti (61. Hentsch), Emmerich, Racine, Pessel, Jagupov, Marks, Hüttig, Haese (72. Cabral)

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187