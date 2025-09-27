Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem FC Einheit Wernigerode ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 187 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 80 wurde ein weiteres Tor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 80

Nur kurz darauf gelang es Achilleas Oikonomidis, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (82. Raeck), Wersig, Schmidt, Lisowski, Farwig, Singbeil, St. Louis, Hunter (60. Dörnte), Pandyal (70. Pillich), Hess

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Pessel, Emmerich, Kurti (61. Hentsch), Hüttig, Haese (72. Cabral), Marks, Jagupov, Bölke, Racine

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187