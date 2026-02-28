Der FC Einheit Wernigerode erzielte am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 172 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

In Minute 21 schoss Nyger Marley Hunter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt mit 2:0 – Minute 44

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Niclas Treu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (44.). Damit war der Erfolg der Wernigeroder entschieden. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (64. Farwig), Hunter (88. J. Schmidt), Lisowski, Treu (76. Radomski), Wersig, Kuhnhold, Taiwo (64. Schlichting), St. Louis (76. Raeck), J. Schmidt, Singbeil

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Krahnert, Floßmann, Rupprecht, Kponton (46. Fadavi), Starke, Schlegel, Smyla (46. Heß), Frackowiak (76. Schneider)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172