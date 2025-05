Am 26. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 165 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den Ludwigsfelder FC freuen.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niclas Treu mit einem Strafstoß für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Ludwigsfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Ramon Hofmann erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode kassierte einmal Gelb. Der Ludwigsfelder FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rezart Cami. Kevin Hildach traf für Wernigerode in Minute 66 und Danny Wagner in Minute 80. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Treu den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (83.). Damit war der Erfolg der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – Ludwigsfelder FC

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Lisowski, Wagner (84. Gollmer), Engelhardt (46. Wersig), Schlichting (50. Hildach), Farwig (88. Rajkovic), Singbeil, Dörnte, Treu, Schmidt (84. Almeida)

Ludwigsfelder FC: Löffler – Quanz, Fleddermann, Gollos, Kardjilov (84. Struck), Eichhorn, Herrmann, Franke, Hijazi, Alhasan, Hofmann

Tore: 1:0 Niclas Treu (27.), 1:1 Ramon Hofmann (44.), 2:1 Kevin Hildach (66.), 3:1 Danny Wagner (80.), 4:1 Niclas Treu (83.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Jens Rohland, Mirko Eckart; Zuschauer: 165