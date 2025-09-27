Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Benjamin St. Louis den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

80. Minute: FC Einheit Wernigerode liegt mit 2:0 vorne

Schon vier Spielminuten später konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der FC Einheit Wernigerode hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, St. Louis, Farwig, Wersig, Schmidt, Hunter (60. Dörnte), Taiwo (82. Raeck), Lisowski, Hess, Pandyal (70. Pillich)

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Marks, Bölke, Pessel, Racine, Haese (72. Cabral), Hüttig, Kurti (61. Hentsch), Emmerich, Jagupov

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187