Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 heimste der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 187 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode liegt in Minute 80 2:0 vorn

Unmittelbar darauf gelang es Achilleas Oikonomidis, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, St. Louis, Schmidt, Hess, Hunter (60. Dörnte), Singbeil, Lisowski, Pandyal (70. Pillich), Wersig, Taiwo (82. Raeck)

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Racine, Kurti (61. Hentsch), Oikonomidis, Hüttig, Bölke, Haese (72. Cabral), Marks, Jagupov, Emmerich

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187