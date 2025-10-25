Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Grimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Andre Luge, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Grimmaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Mattheus (75. Kaba), Vogel, Spreitzer, Katzenberger, Tröger, Ziffert, Seidl (66. Markus), Rieger, Werner, Bartsch

VfB Empor Glauchau: Reissig – Knoll (73. Mende), Barth, Anger (79. Degel), Albustin, Werrmann (86. Thiam), Bochmann, Mack, Luge, Ullmann, Hähnel

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74