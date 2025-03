Grimma/MTU. Der FC Grimma und der FC Einheit Wernigerode haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:2 (1:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Tommy Kind für Grimma traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 2 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz (52.).

52. Minute FC Grimma und FC Einheit Wernigerode im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Noah Wächtler/Grimma (54.), gefolgt von Jan Hübner (FC Grimma) in Minute 65 und Danny Wersig (FC Einheit Wernigerode) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Am Ende des Duells sollte es dem FC Grimma noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Dave Baum den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (90.+5). Damit war der Erfolg der Grimmaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der FC Einheit Wernigerode noch eine Rote Karte ein. Die Grimmaer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – FC Einheit Wernigerode

FC Grimma: Hauswald – Nakano (61. Walter), Ziffert, Nitschke, Hübner, Kind (90. Baum), Schumann, Schubert, Wächtler, Mattheus, Bartsch

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Schmidt (67. Singbeil), Wersig, Sitzenstock (46. Lisowski), Engelhardt, Liese (71. Schlichting), Treu, Raeck, Romdhane, Dörnte

Tore: 1:0 Tommy Kind (45.+2), 1:1 Nick Schmidt (52.), 2:1 Noah Wächtler (54.), 3:1 Jan Hübner (65.), 3:2 Danny Wersig (89.), 4:2 Dave Baum (90.+5); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Matthias Lämmchen, Chris Rauschenberg; Zuschauer: 126