Der FC Grimma erzielte am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 126 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Tommy Kind für Grimma traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 2 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Grimmaer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Nick Schmidt der Torschütze (52.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Noah Wächtler/Grimma (54.), gefolgt von Jan Hübner (FC Grimma) in Minute 65 und Danny Wersig (FC Einheit Wernigerode) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

In der Nachspielzeit nutzte der FC Grimma noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Dave Baum (Grimma) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:2 gingen die Grimmaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der FC Einheit Wernigerode noch eine Rote Karte ein. Die Grimmaer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – FC Einheit Wernigerode

FC Grimma: Hauswald – Schubert, Nakano (61. Walter), Schumann, Nitschke, Mattheus, Ziffert, Kind (90. Baum), Bartsch, Wächtler, Hübner

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Raeck, Treu, Dörnte, Schmidt (67. Singbeil), Liese (71. Schlichting), Wersig, Engelhardt, Sitzenstock (46. Lisowski), Romdhane

Tore: 1:0 Tommy Kind (45.+2), 1:1 Nick Schmidt (52.), 2:1 Noah Wächtler (54.), 3:1 Jan Hübner (65.), 3:2 Danny Wersig (89.), 4:2 Dave Baum (90.+5); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Matthias Lämmchen, Chris Rauschenberg; Zuschauer: 126