Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem FC Grimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Colin Ullmann (VfB Empor Glauchau) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

1:1 im Duell zwischen FC Grimma und VfB Empor Glauchau – 62. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch zweimal Gelb. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Glauchauer aber nicht mehr wettmachen. Der FC Grimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Vogel, Katzenberger, Tröger, Spreitzer, Bartsch, Seidl (66. Markus), Rieger, Werner, Mattheus (75. Kaba), Ziffert

VfB Empor Glauchau: Reissig – Bochmann, Hähnel, Werrmann (86. Thiam), Ullmann, Anger (79. Degel), Luge, Knoll (73. Mende), Mack, Albustin, Barth

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74