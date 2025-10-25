Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1).

Colin Ullmann (VfB Empor Glauchau) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Andre Luge, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der FC Grimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Tröger, Katzenberger, Bartsch, Vogel, Rieger, Spreitzer, Mattheus (75. Kaba), Ziffert, Werner, Seidl (66. Markus)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Knoll (73. Mende), Albustin, Barth, Luge, Bochmann, Werrmann (86. Thiam), Hähnel, Mack, Anger (79. Degel), Ullmann

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74