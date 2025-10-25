Der FC Grimma errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau am Samstag 3:2 (0:1) getrennt.

Colin Ullmann (VfB Empor Glauchau) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

1:1 im Duell zwischen FC Grimma und VfB Empor Glauchau – Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch zweimal Gelb. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Andre Luge (Glauchau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Grimmaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Ziffert, Seidl (66. Markus), Mattheus (75. Kaba), Spreitzer, Werner, Rieger, Vogel, Tröger, Katzenberger, Bartsch

VfB Empor Glauchau: Reissig – Bochmann, Ullmann, Knoll (73. Mende), Albustin, Barth, Hähnel, Luge, Mack, Anger (79. Degel), Werrmann (86. Thiam)

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74