Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau am Samstag 3:2 (0:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Colin Ullmann für Glauchau traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

1:1 für FC Grimma und VfB Empor Glauchau – 62. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Andre Luge (Glauchau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der FC Grimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Ziffert, Vogel, Katzenberger, Mattheus (75. Kaba), Werner, Tröger, Rieger, Seidl (66. Markus), Bartsch

VfB Empor Glauchau: Reissig – Werrmann (86. Thiam), Hähnel, Luge, Bochmann, Barth, Ullmann, Knoll (73. Mende), Anger (79. Degel), Mack, Albustin

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74