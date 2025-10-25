Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Gleich nach Spielstart schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb (15.). Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Tröger der Torschütze (62.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Glauchauer aber nicht mehr einholen. Der FC Grimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Bartsch, Rieger, Katzenberger, Mattheus (75. Kaba), Ziffert, Spreitzer, Vogel, Tröger, Seidl (66. Markus), Werner

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mack, Barth, Albustin, Bochmann, Werrmann (86. Thiam), Anger (79. Degel), Ullmann, Knoll (73. Mende), Hähnel, Luge

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74