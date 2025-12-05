Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FSV Budissa Bautzen vor 165 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1 freuen.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Cedric Graf erzielt.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Theo Schäller ersetzte Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Theo Schäller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (79.). Damit war der Triumph der Bautzener gesichert. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Orosz (75. Schäller), Zech (88. Haustein), Schröder, Gerhardi (90. Cellarius), Kloß (46. M. Noack), D. Rohlik, M. Noack, A. Rohlik, Hennig, Käppler

VfB Auerbach 1: Birke – Brejcha, Schardt, Weigel, Kaiser, Roscher (69. Cermus), Guzlajevs, Birkner, Schneider (69. Spranger), Schmidt, Graf

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165