Bautzen/MTU. Die 235 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen das Team aus Halberstadt mit 5:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Schröder (Velten) eine Rote Karte an die Gäste (4.). Das Team aus Halberstadt musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Gleich nach Anpfiff schoss Adam Rohlik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Bautzener legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Jannik Käppler der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

FSV Budissa Bautzen mit 2:0 vorne – Minute 33

Der Siegeszug der Bautzener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steve Dieske im gegnerischen Tor. Rohlik traf in Minute 52 und Florian Baudisch in Minute 76. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FSV Budissa Bautzen kassierte einmal Gelb. Die VfB Germania Halberstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Julien Hentsch (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 verließen die Bautzener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Germania Halberstadt

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Zech (78. Harbaum), Orosz (69. Hentsch), D. Rohlik (64. David), Baudisch (78. Böhme), Gerhardi, A. Rohlik, Noack, Cellarius (64. Jockusch), Schröder, Käppler

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Klaschka, Rust, Vukancic, Masuth (57. Poser), Martinez, Arnold (63. Huber), Ertmer, Baudis, Hujdurovic, Hackethal (46. Grzega)

Tore: 1:0 Adam Rohlik (8.), 2:0 Jannik Käppler (33.), 3:0 Adam Rohlik (52.), 4:0 Florian Baudisch (76.), 5:0 Julien Hentsch (88.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Alexander Meinhardt, Jamie Lee Faber; Zuschauer: 235