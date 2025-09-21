Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem FC Einheit Wernigerode machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

FSV Budissa Bautzen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Einheit Wernigerode

Bautzen/MTU. Das Match zwischen Bautzen und Wernigerode ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ben Engelhardt traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Usman Taiwo der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FSV Budissa Bautzen hinkt 0:2 hinterher – Minute 52

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oscar Haustein wurde für David Rohlik eingesetzt und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite räumten Benjamin St. Louis für Nyger Marley Hunter und Julius Schmidt für Lucas Pillich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik (55. Haustein), Schröder, Zech, A. Rohlik (67. Gabriel), Hentsch (84. Böhme), Cellarius (55. M. Noack), Hennig, Käppler, Gerhardi, M. Noack

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt (73. Pillich), Hess, Engelhardt (88. Müller), Dörnte (79. Schmidt), Wersig (79. Radomski), Farwig, St. Louis (73. Hunter), Lisowski, Taiwo, Singbeil

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235