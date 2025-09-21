Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 235 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den FC Einheit Wernigerode geschlagen geben musste.

Bautzen/MTU. Das Match zwischen Bautzen und Wernigerode ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ben Engelhardt (FC Einheit Wernigerode) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Usman Taiwo erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FSV Budissa Bautzen liegt 0:2 zurück – 52. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Oscar Haustein kam rein für David Rohlik und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprangen Nyger Marley Hunter für Benjamin St. Louis und Lucas Pillich für Julius Schmidt ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, A. Rohlik (67. Gabriel), Hentsch (84. Böhme), Hennig, Schröder, M. Noack, Cellarius (55. M. Noack), D. Rohlik (55. Haustein), Zech, Gerhardi

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Taiwo, Lisowski, Engelhardt (88. Müller), St. Louis (73. Hunter), Schmidt (73. Pillich), Dörnte (79. Schmidt), Farwig, Wersig (79. Radomski), Hess

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235