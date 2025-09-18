Eine herbe Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Vor 151 Zuschauern hat sich das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Mika Hess den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

17. Minute: FC Einheit Wernigerode mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Weidauer (Freital) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (55.). Mit 5:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Engelhardt, Farwig (46. Pandyal), Singbeil, Raeck (46. Lisowski), St. Louis (46. Schmidt), Dörnte (46. Radomski), Taiwo (68. Ibrahim), Wersig, Hess

SC Freital: Kamenz – Horschig, Schiemann (80. Kleber), Weidauer, Adler, Menz (68. Schulze), Michael, Von Brezinski (68. Herold), Tänzer, Frenzel (80. Hendrich), Wermann (56. Fluß)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151