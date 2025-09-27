Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag nicht, als er sich vor 344 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den FC Grimma verabschieden musste.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma geschlagen geben müssen.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Julian Luis Janz für Grimma traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma kassierte zweimal Gelb (35.). Das zweite Tor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tommy Kind den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück – 56. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kind (Grimma) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Grimmaer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke, Bako, Wolanski, Schnellhardt, Pietsch, Vogt (46. Wilhelm), Gorges (13. M. Lerch), Möhlhenrich, Fiedler (67. Rohner), Göbel

FC Grimma: Cap – Kaba (46. Seidl), Spreitzer, Janz, Hübner, Ziffert (72. Mattheus), Wächtler (46. Markus), Pistol, Kind, Vogel, Rieger

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344