Bischofswerda/MTU. Vor 206 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Ludwig Bölke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – 53. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte noch einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Anxhelo Kurti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Hofmann, Bürger (63. Sobe), Born (85. Scholze), Scheunert, Scharfe, Dolla, Fromm, Krause (76. Reh), Weiß, Hecker

VfL Halle 96: Stark – Haese, Bölke, Marks, Frühauf (79. Kurti), Arzumanian (79. Emmerich), Lubsch, Dos Santos, Pessel, Shoshi (66. Rayko), Hüttig (90. Cabral)

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206