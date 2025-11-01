Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Tim Kaiser traf für den VfB Auerbach 1 in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

88. Minute: VfB 1921 Krieschow 0:2 im Hintertreffen

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite verließen Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Auerbach 1 steckte zweimal Gelb ein. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Ben Bauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (88.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Knechtel (87. Grimm), Hebler, Zurawsky, Dreßler, Zizka (64. Antosiak), Gerstmann, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Pahlow (79. Tesche), Bittroff

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Guzlajevs, Weigel (56. Bauer), Birkner, Schmidt, Kaiser (88. Schneider), Roscher (69. Cermus), Hache, Graf (69. Spranger), Schardt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240