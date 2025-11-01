Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Kolkwitz/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 0:2 (0:1) gegen Auerbach eine Niederlage eingestehen müssen.

Tim Kaiser (VfB Auerbach 1) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 88

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Kamil Antosiak ersetzte Steve Zizka und Maximilian Tesche kam rein für Paul Pahlow. Auf der Gastseite sprangen Ben Bauer für Ben Colin Weigel und Vojtech Cermus für Max Roscher ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Bauer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Auerbacher gesichert. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Gerstmann, Pahlow (79. Tesche), Hebler, Zizka (64. Antosiak), Knechtel (87. Grimm), Dreßler, Bittroff, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Zurawsky

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel (56. Bauer), Kaiser (88. Schneider), Hache, Schmidt, Kadric, Roscher (69. Cermus), Graf (69. Spranger), Guzlajevs, Birkner, Schardt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240