Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den VfB 1921 Krieschow unterlag das Team von Frank Rietschel mit 1:5 (0:2).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Manuel Seibt für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kolkwitz legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Seibt der Torschütze (45+3.).

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 45+3

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andy Hebler traf gleich mehrmals – in Minute 57 und 63 und Kamil Antosiak in Minute 89. Spielstand 5:0 für den VfB 1921 Krieschow.

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Martin Sobe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Bischofswerda erlangte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB 1921 Krieschow

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Zizka, Hahn, Fromm (76. Weiß), Hofmann (65. Hecker), Krautschick (65. Schiemann), Bürger, Rettig, Scharfe, Stopp, Reh (46. Sobe)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Gerstmann (66. Felgenträger), Raak, Hebler (66. Schulz), Zurawsky (78. Antosiak), Pahlow (78. Tesche), Jeschke, Pereira Rodrigues, Knechtel (34. Seibt)

Tore: 0:1 Manuel Seibt (40.), 0:2 Manuel Seibt (45.+3), 0:3 Andy Hebler (57.), 0:4 Andy Hebler (63.), 0:5 Kamil Antosiak (89.), 1:5 Martin Sobe (90.+1); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Tom Rösler; Zuschauer: 191