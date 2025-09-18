Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der FC Einheit Wernigerode auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4).

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Mika Hess baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Weidauer (Freital) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (55.). Mit 5:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Farwig (46. Pandyal), Raeck (46. Lisowski), St. Louis (46. Schmidt), Hess, Dörnte (46. Radomski), Singbeil, Wersig, Engelhardt, Taiwo (68. Ibrahim)

SC Freital: Kamenz – Menz (68. Schulze), Wermann (56. Fluß), Adler, Tänzer, Michael, Weidauer, Von Brezinski (68. Herold), Frenzel (80. Hendrich), Horschig, Schiemann (80. Kleber)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151