Der VfB 1921 Krieschow hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Das Spiel zwischen Krieschow und Auerbach ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tim Kaiser (VfB Auerbach 1) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Minute 88: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite räumten Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Auerbach 1 kassierte zweimal Gelb. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Dreßler, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Pahlow (79. Tesche), Gerstmann, Zizka (64. Antosiak), Bittroff, Knechtel (87. Grimm), Michalski, Hebler

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Graf (69. Spranger), Kaiser (88. Schneider), Schmidt, Weigel (56. Bauer), Kadric, Birkner, Roscher (69. Cermus), Hache, Schardt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240