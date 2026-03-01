Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der VfB Empor Glauchau gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde 1:4 (1:3) besiegt.

Glauchau/MTU. Das Match zwischen Glauchau und Freital ist mit einer deutlichen 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 VfB Empor Glauchau und SC Freital im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte einmal Gelb. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philipp Sovago wurde für Marius Bernhardt eingesetzt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite verließen Robin Fluß für Sandro Schulze und Bruno Schiemann für Moritz Herold den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Pause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Die Glauchauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Rühling (63. Tomoski), Bernhardt (46. Sovago), Barth (74. Albustin), Werrmann (63. Gaida), Sieber, Hertel, Riesen, Ullmann, Hähnel, Knoll

SC Freital: Kamenz – Heidler, Adler, Michael (63. Menz), Schiemann (63. Herold), Wermann, Frenzel, Fluß (63. Schulze), Von Brezinski, Horschig (84. Böcker), Tänzer (82. Häfner)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202