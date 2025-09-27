Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Bischofswerda/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949. 148 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Volksbank Arena.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig, Hecker, Born, Krautschick, Stopp, Scheunert (14. Baudisch), Scharfe, Bürger (75. Sobe), Hofmann, Reh (46. Dolla)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Güllmeister, Göth (83. Seeger), Samson, Ekalle, Yatkiner (67. Plumpe), Wurster, Hellwig (88. Jupolli), Kruska, Krüsemann (88. Hauck)

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148