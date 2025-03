Kein Punktgewinn für FC Einheit Rudolstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den FSV Budissa Bautzen einstecken.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Toni Orosz für Bautzen traf und in Spielminute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Markus Baumann den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und FSV Budissa Bautzen – 72. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Karl-Ludwig Zech den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bautzen sicherte (87.). In Spielminute 95 handelte sich der FSV Budissa Bautzen noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FSV Budissa Bautzen

FC Einheit Rudolstadt: Geenen – Riemer, Stelzer, Baumann, Giebel, Wachs, Schlegel, Kuhn (89. Lüdicke), Krahnert, Siegel (37. Rühling), Barth

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Zech (90. David), Noack, Käppler, Rohlik (75. Baudisch), Cellarius, Schröder, Orosz (90. Dorn), Gerhardi, Rohlik, Kloß

Tore: 0:1 Toni Orosz (63.), 1:1 Markus Baumann (72.), 1:2 Karl-Ludwig Zech (87.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Daniel Fritzsche, Sebastian Sauer; Zuschauer: 80