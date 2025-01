Kein Punktgewinn für FSV Budissa Bautzen: Im eigenen Stadion musste das Team am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Grimma hinnehmen.

Bautzen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bautzener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Grimma verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

In Minute 16 schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Nitschke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.11.2024, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

1:1 für FSV Budissa Bautzen und FC Grimma – 58. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tommy Kind den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Grimma sicherte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Grimma wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Schröder, Noack, Cellarius (67. Dorn), Lehmann (78. Harbaum), Gerhardi, Zech (89. Böhme), Hanisch, Käppler, A. Rohlik (67. D. Rohlik), Orosz

FC Grimma: Hauswald – Ziffert, Nitschke (89. Mattheus), Schumann, Markus (46. Goldammer), Bartsch, Hübner (16. Worbs), Schubert, Nakano, Kind, Walter (46. Pistol)

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (16.), 1:1 Max Nitschke (58.), 1:2 Tommy Kind (64.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Lars Albert, Oliver Seib; Zuschauer: 225